Язва желудка: симптомы, лечение и профилактика
В России c язвой желудка сталкивается примерно 10% населения. Это заболевание чаще всего обнаруживается только при помощи гастроскопии.
В начале язва сопровождается слабой болью в области верхней части живота, чувством изжоги и тошнотой. И если ее не лечить, она грозит более серьезными последствиями для всего организма.
Причины
Бактерия Helicobacter — причина более половины всех случаев возникновения язвы желудка. Заражение происходит от больного человека через общие предметы пользования и слюну.
Поспособствовать развитию язвы желудка могут вредные привычки — курение и алкоголь. Еще патология проявляется при частом употреблении энергетических напитков, кофе, большого количества рафинированных продуктов и фастфуда. В число причин можно добавить и злоупотребление кислой, острой, слишком холодной или горячей пищей.
В группе повышенного риска находятся люди с хроническим гастритом, хроническим воспалением слизистой желудка и имеющие генетическую предрасположенность к образованию язвы желудка.
Симптомы
Главный признак при язве желудка — боль. Она возникает после еды даже на ранней стадии болезни. Вскоре дискомфорт усиливается, появляются проблемы с пищеварением. Еще один признак язвы — изжога, которая сопровождается жжением или болью в области грудной клетки.
Боль при язве может беспокоить в течение всего дня и даже ночью. Чаще всего она проявляется во время голода. Среди симптомов также проявляются:
- тошнота или рвота, которая усиливается с утра и проходит после приема пищи;
- чувство тяжести в желудке;
- запах изо рта и налет на языке.
На фоне этих проблем у больного может появиться эмоциональная нестабильность и повышенная утомляемость, тревожность или депрессия. В целом, из-за недостатка питания и проблем с усвоением витаминов наблюдается общее ухудшение здоровья, нарушается сон из-за ночных болей, повышается давление. Заметив один или несколько из перечисленных признаков, важно своевременно записаться к врачу.
Лечение и профилактика
При обнаружении симптомов язвенной болезни нужно обратиться к терапевту или гастроэнтерологу. Врач подберет медикаменты для заживления язв и ликвидации причины заболевания, поможет подобрать диету. При осложненном течении заболевания потребуется экстренная госпитализация в дежурный стационар с дальнейшим определением тактики лечения.
Больные должны соблюдать диету, назначенную специалистом, исключить стресс и другие факторы, способные спровоцировать обострение заболевания. В том числе необходимо перестать курить и употреблять спиртные напитки.
Полностью предотвратить развитие язвенной болезни невозможно. Но правильный и регулярный режим питания, отказ от вредных привычек и отсутствие стресса снизят шансы развития этой патологии.
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