Выяснением причин массовой гибели дельфинов в Анапе займется прокуратура

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту обнаружения погибших дельфинов в станице Благовещенской.

Во время проверки установят причины гибели животных. В настоящее время найденные тела дельфинов собрали и направили на исследование для установления причин, которые привели к гибели млекопитающих.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 40 мертвых дельфинов нашел 17 апреля местный житель на пляже станицы Благовещенской в Анапе. Экологи 17 апреля попытались найти объяснения массовой гибели дельфинов в районе станицы Благовещенской. В марте в крае обнаружили 137 мертвых дельфинов. Позже эксперты объяснили недельным штормом и рыболовным промыслом рост смертности дельфинов у побережья Кубани.