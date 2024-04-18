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Выяснением причин массовой гибели дельфинов в Анапе займется прокуратура

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyyasneniem-prichin-massovoj-gibeli-delfinov-v-anape-zajmetsya-prokuratura
Выяснением причин массовой гибели дельфинов в Анапе займется прокуратура
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту обнаружения погибших дельфинов в станице Благовещенской.

Во время проверки установят причины гибели животных. В настоящее время найденные тела дельфинов собрали и направили на исследование для установления причин, которые привели к гибели млекопитающих.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 40 мертвых дельфинов нашел 17 апреля местный житель на пляже станицы Благовещенской в Анапе. Экологи 17 апреля попытались найти объяснения массовой гибели дельфинов в районе станицы Благовещенской. В марте в крае обнаружили 137 мертвых дельфинов. Позже эксперты объяснили недельным штормом и рыболовным промыслом рост смертности дельфинов у побережья Кубани.

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