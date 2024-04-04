Эксперты объяснили рост смертности дельфинов у побережья Краснодарского края

По данным Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», в марте в Черном море нашли 137 мертвых дельфинов.

По словам биолога Натальи Макеевой, резкий рост смертности среди дельфинов в Черном море обусловлен деятельностью человека, а также недельным штормом, после которого на берег выбросило много мертвых дельфинов.

Старший научный сотрудники Карадагской научной станции имени Вяземского Ирина Логоминова заявила о том, что все три вида черноморских китообразных находятся в угнетенном состоянии из-за деятельности человека. По ее мнению, дельфины стали гибнуть чаще из-за усиления промышленного рыболовецкого промысла. Эколог отметила, что рыбацкие сети всегда были одной из главных причин гибели дельфинов.

«Решить проблему можно — ограничение рыболовства, полный запрет жаберных сетей, создание аквальных заповедников в местах сосредоточения дельфинов», — цитирует Ирину Логоминову РБК-Краснодар.

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