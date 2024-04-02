Более 100 дельфинов погибло за неделю в Краснодарском крае

Об этом 2 апреля заявили в Научно-экологическом Центре спасения дельфинов «Дельфа».

По данным экологов, к концу марта число сообщений о выбросившихся китообразных в Краснодарском крае и Сириусе стремительно увеличилось.

«Только за одну последнюю неделю мы зафиксировали 101 случай гибели дельфинов. 31 марта нам сообщили о 26 погибших дельфинах. Всего за прошедший месяц умерло 137 китообразных», — сообщает Telegram-канал Центра «Дельфа».

На телах многих дельфинов были следы от рыболовных сетей — глубокие вдавленные царапины, стертые плавники или отсутствие их и хвоста, обширные раны, вспоротый живот, привязанная веревка с камнем. По словам специалистов, рыбаки не убивают дельфинов намеренно — млекопитающие погибают в сетях. Но рыбаки такими способами пытаются скрыть прилов, т.е. избавиться от тел и скрыть сам факт попадания в сети дельфинов. Экологи связывают участившиеся случаи гибели дельфинов в сетях с увеличением квоты на вылов камбалы, так как камбальные сети — самые опасные для китообразных.

«В конце марта наши волонтеры оказывали помощь двум выбросившимся азовкам в Анапе. О первой азовочке по имени Гураш мы уже писали — парня удалось выходить. Второй случай был печальным — самец азовки, у которого на теле были следы прилова и травмы, умер на второй день несмотря на все приложенные усилия», — сообщили в «Дельфе».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самец дельфина азовки выбросился на берег в Анапе 23 марта. Дельфин был в критическом состоянии — его сотрясали судороги, животное не могло двигаться и тяжело дышало. На место прибыли спасатели из центра «Дельфа» из Анапы и Новороссийска. Они весь день провели с пострадавшим дельфином.