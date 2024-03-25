Дельфина-азовку в критическом состоянии спасли волонтеры у берегов Анапы

Самец азовки выбросился на берег 23 марта в критическом состоянии — у него были судороги, он не мог двигаться и тяжело дышал.

На место прибыли спасатели из центра «Дельфа» из Анапы и Новороссийска. Они весь день провели с пострадавшим дельфином, обеспечивали поддержку в воде, создавали возможность для движения, а также оказывали необходимую медпомощь.

Также волонтерам удалось «уговорить» дельфина поесть. К вечеру дельфин почувствовал себя лучше, он плавал по лагуне и возвращался в «полевой госпиталь».

«Дельфин бодро уплыл сам на закате после целого дня поддержки и лечения. На соседних пляжах ни поздним вечером, ни утром обнаружен не был. Дай бог ему здоровья! Это лучшее, что мы могли сделать без стационара в полевых условиях. Сложно оценить его дальнейшие шансы на жизнь, но по крайней мере — они появились!», — сообщает Центр спасения дельфинов «Дельфа» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 20 марта шесть мертвых краснокнижных дельфинов были обнаружены рядом с рыболовной базой в Сочи.