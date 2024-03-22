Рядом с рыболовной базой в Сочи нашли шесть мертвых краснокнижных дельфинов

Их обнаружили местные жители и сообщили о находке в Центр спасения дельфинов «Дельфа».

По информации волонтеров, 20 марта к ним на горячую линию поступил звонок от активиста, который нашел четырех мертвых дельфинов между поселком Головинка и Лазурным берегом, у реки Шахе рядом с рыболовной базой. Эксперты определили по видео, что это редкий вид азовка, занесенный в Красную книгу РФ.

«У одной из них — сильно стертый спинной плавник, что может указывать на пребывание в сетях. У другой — шесть глубоких порезов на животе, похожих на ножевые», — сообщили специалисты «Дельфы» в соцсетях.

При повторном осмотре места, где нашли погибших китообразных, их там уже не оказалось. Однако позже обнаружили еще одну мертвую азовку с отрезанным хвостом. Это указывает на то, что животное погибло в жаберных сетях, сообщили в Центре спасения дельфинов.

«При попадании в такие сети китообразные застревают в них плавниками, хвостом, рострумом, не могут выбраться и тонут. Чтобы не портить орудия лова, рыбаки отрезают застрявшие части тела у погибшего дельфина», — объяснили специалисты.

Также в Центр поступила информация, что 16 марта в том же районе нашли еще одного мертвого дельфина-азовку с колотыми ранами и поврежденным плавником.

«К сожалению, уже не представляется возможным выявить что-то более конкретное. Сейчас сезон выбросов и нам на горячую линию поступает много звонков о погибших дельфинах», — цитирует представителей Центра спасения дельфинов телеканал «360».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Читайте также: с февраля планировали начать использовать первый на Кубани реанимобиль для помощи выбрасывающимся на берег дельфинам. Об этом сообщила научный руководитель Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», кандидат биологических наук Татьяна Денисенко.