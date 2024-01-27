Первый реанимобиль для дельфинов появится на Кубани в феврале

Об этом сообщила научный руководитель Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», кандидат биологических наук Татьяна Денисенко

Она рассказала, что начать использовать первый на Черноморском побережье региона реанимобиль для помощи выбрасывающимся на берег дельфинам можно будет использовать планируют в феврале.

«То, о чем мы мечтали, постепенно воплощается в реальность. Пока еще у нас нет стационара, но зато уже на следующей неделе мы закончим монтаж необходимого для спасения и исследования здоровья китообразных оборудования в нашу машину скорой помощи. Первый в Краснодарском крае реанимобиль будет подготовлен к началу сезона выбросов дельфинов. К сожалению, такой сезон наступает каждый год, длится с весны до середины лета», — сказала Денисенко.

В реанимобиле, в том числе, будет лабораторное оборудование для биохимических и гематологических исследований проб крови, портативный УЗИ-аппарат. А также расходные материалы, лекарства для дельфинов, снаряжение для добровольцев, носилки, баллоны, складная ванна.

Денисенко объяснила, что специалистам реанимобиля будет необходимо быстро оценивать состояние дельфина, ставить предварительный диагноз для оказания ветеринарной или паллиативной помощи.

«Решения будут приниматься коллегиально специалистами, специализирующимися на ветеринарии морских млекопитающих. И совместно с врачами местных ветклиник и обученными волонтерами — оказываться помощь», — сказала Денисенко.

По словам директора Центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяны Белей, в сезон выбросов дельфинов помощь может потребоваться до 20 китообразным. На горячую линию центра поступают звонки, и специалистам нужно как можно быстрее добраться до пострадавшего дельфина.

Она рассказала, что в 2022 году на Черноморском побережье региона погибли порядка 600 дельфинов .Основной причиной смерти была эпизоотия вирусной инфекции.

«Двадцати тяжело больным дельфинам, выбросившимся на берег в крайнем критическом состоянии, мы оказали ветеринарную и паллиативную помощь. В таких случаях очень сложно помочь, чаще всего китообразные погибают, но бывают и чудесные случаи спасения. Шесть дельфинов нам удалось выходить и сопроводить в море. Минувший год был спокойным как следствие эпизоотии — после вспышек всегда наступает временное затишье. Каким будет текущий год, сложно сказать, но мы будем готовы к оказанию оперативной помощи», — цитирует Белей ТАСС.

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