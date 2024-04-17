Эколог КубГУ заявил, что массовая гибель дельфинов под Анапой не нормальна

Экологи 17 апреля попытались найти объяснения массовой гибели дельфинов в районе станицы Благовещенской в Анапе.

По мнению эколога Анатолия Баташева, к массовой гибели животных привело загрязнение Черного моря.

«С паводками поступает огромное количество мусора в Черное море, которое смывается с берегов. Вода естественным образом гонит мусор в Черное море. Более того, была катастрофа на Каховском водохранилище, тоже гигантское количество отходов попало в Черное море», — пояснил эколог.

Так же, по его мнению, дельфины могли наглотаться канализационных стоков и пострадать от сбоев в гидролокации. Еще одной причиной гибели дельфинов мог стать рыболовный промысел.

«На каких-то фотографиях с мертвыми дельфинами, которые мне попадались в последние дни, явно видно, что они попадали в какие-то рыболовные снасти, то есть там какие-то рукотворные повреждения», — отметил Анатолий Баташев.

Эколог подчеркнул, что причиной того, что в одном месте выбросились несколько десятков дельфинов, также могут быть не только естественные причины, но и причины техногенного характера, пишут «Известия».

Заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Абрамчук отметил, что каждый год весной море выносит тела дельфинов, которые не смогли пережить зимние шторма и обессилели в поисках ушедшей на глубину рыбы. Однако, по его мнению, такая массовая гибель животных не нормальна.

«Можно предположить, что животные переживали не самые благоприятный период в связи с зимовкой, а сейчас — штормами. Видимо, обессиленные, может, отчасти оголодавшие за зиму животные не пережили очередной шторм и не смогли уйти в более безопасные районы», — сказал эксперт.

В мэрии Анапы 17 апреля сообщили о том, что начали проводить проверку после информации о массовой гибели дельфинов в пресс-службе администрации города.

«В мэрию или специализированное предприятий по уборке пляжа таких заявок не поступало. Проводим проверку информации», — цитирует сообщение властей города-курорта РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 40 мертвых дельфинов нашел 17 апреля местный житель на пляже станицы Благовещенской в Анапе. В марте в крае обнаружили 137 мертвых дельфинов. Позже эксперты объяснили недельным штормом и рыболовным промыслом рост смертности дельфинов у побережья Краснодарского края.