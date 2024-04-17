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Более 40 мертвых дельфинов нашли на пляже станицы Благовещенской в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-40-mertvyh-delfinov-nashli-na-plyazhe-stanitsy-blagoveshhenskoj-v-anape
Более 40 мертвых дельфинов нашли на пляже станицы Благовещенской в Анапе
Фото t.me/slavarevun

Мертвых животных обнаружил 17 апреля местный житель на пляже в станице Благовещенской.

«Уже насчитал около 40 погибших дельфинов. И это только 5 км от Благовещенской в сторону Витязево», — написал анапчанин в своем Telegram-канале.

Позже местный житель написал о том, что на пляже «просто кладбище дельфинов». Свою публикацию он сопроводил множеством фотографий, на которых запечатлены разлагающиеся тела дельфинов. По словам очевидца, это занесенные в Красную книгу афалины.

«5 минут ходьбы и еще 5 трупов. Больше не буду публиковать их», — добавил анапчанин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в марте в крае обнаружили 137 мертвых дельфинов. Позже эксперты объяснили недельным штормом и рыболовным промыслом рост смертности дельфинов у побережья Краснодарского края.

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