Выпущенных в Севастополе из дельфинария дрессированных дельфинов ищут в Краснодарском крае

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Об этом 11 ноября сообщили в минприроды Краснодарского края.

В ведомстве призвали сообщать любую информацию в Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора при обнаружении животных.

«Недавно в Севастополе был зафиксирован факт выпуска афалин в Черное море, ранее содержащихся в дельфинарии и полностью неприспособленных к неволе. В связи с этим, животные находятся в повышенной опасности. При обнаружении млекопитающих и подозрительных действий в их отношении просим сообщить любую информацию в Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер по телефону 8 (967) 660-29-12», — сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края в Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крыму в море разыскивают дрессированных дельфинов, выброшенных хозяином дельфинария Flipper. Возбудили уголовное дело. Вечером 3 ноября у владельца дельфинария изъяли семь морских котиков. Утром 4 ноября поступило сообщение об обнаружении двух погибших дельфинов. Однако позже стало известно, что они не имеют отношения к дельфинарию.