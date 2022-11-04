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В Севастополе у хозяина дельфинария, выбросившего дельфинов в море, изъяли 7 морских котиков

Происшествия
04.11.2022 10:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sevastopole-u-hozyaina-delfinariya-vybrosivshego-delfinov-v-more-izyali-7-morskih-kotikov
В Севастополе у хозяина дельфинария, выбросившего дельфинов в море, изъяли 7 морских котиков
Фото t.me/razvozhaev

Семь северных морских котиков изъяли из севастопольского дельфинария 3 ноября. Животных отправили на базу Коктебельского дельфинария.

Об этом в соцсетях сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он рассказал, что операция по спасению морских котиков завершилась поздно вечером 3 ноября.

«В дельфинарии было семь северных морских котиков. После вопиющего случая с дельфинами специалисты сразу начали говорить, что животные находятся в опасности», — написал Развожаев в Tеlegram.

Морских котиков перевезли в специально оборудованных машинах в Коктебельский дельфинарий. Там им обеспечат надлежащий уход и питание.

«Благодарю Прокуратуру города, МВД Севастополя и лично начальника УМВД по Севастополю генерал-майора полиции Павла Ивановича Гищенко и прокурора Севастополя Максима Сергеевича Жука за слаженную работу ведомств. Что касается дельфинов, то, как я и говорил ранее, поиски продолжатся завтра», — сказал губернатор Севастополя.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крыму спасают 4 погибающих в море дельфинов, которых выбросил хозяин дельфинария. Возбуждено уголовное дело.

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