В Севастополе у хозяина дельфинария, выбросившего дельфинов в море, изъяли 7 морских котиков

Фото t.me/razvozhaev

Семь северных морских котиков изъяли из севастопольского дельфинария 3 ноября. Животных отправили на базу Коктебельского дельфинария.

Об этом в соцсетях сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он рассказал, что операция по спасению морских котиков завершилась поздно вечером 3 ноября.

«В дельфинарии было семь северных морских котиков. После вопиющего случая с дельфинами специалисты сразу начали говорить, что животные находятся в опасности», — написал Развожаев в Tеlegram.

Морских котиков перевезли в специально оборудованных машинах в Коктебельский дельфинарий. Там им обеспечат надлежащий уход и питание.

«Благодарю Прокуратуру города, МВД Севастополя и лично начальника УМВД по Севастополю генерал-майора полиции Павла Ивановича Гищенко и прокурора Севастополя Максима Сергеевича Жука за слаженную работу ведомств. Что касается дельфинов, то, как я и говорил ранее, поиски продолжатся завтра», — сказал губернатор Севастополя.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крыму спасают 4 погибающих в море дельфинов, которых выбросил хозяин дельфинария. Возбуждено уголовное дело.