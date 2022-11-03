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В Крыму пытаются спасти 4 погибающих в море дельфинов, которых выбросил хозяин дельфинария

Происшествия
03.11.2022 07:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-pytayutsya-spasti-4-pogibayushhih-v-more-delfinov-kotoryh-vybrosil-hozyain-delfinariya
Фото t.me/zapashnyru

О том, что владелец дельфинария в парке Победы в Севастополе выбросил в море четырех дельфинов, которые более 10 лет прожили в неволе, стало известно накануне вечером.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На опубликованных кадрах видно, что дельфины сначала не уплывали в море и были на мелководье. По мнению специалистов, афалины, столько лет пробывшие в неволе, не смогут выжить в открытом море.

Местные жители в пабликах пишут, что хозяин дельфинария решил от них таким образом избавиться, потому что они перестали приносить доход. Мужчина, который привез дельфинов к морю, назвался директором дельфинария и заявил, что это «плановый выпуск на волю».

На эту ситуацию среагировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Глава города пообещал спасти животных от неминуемой гибели. К операции по спасению афалин приступили рано утром 3 ноября.

«Животных, не приученных к природе, попытаемся спасти, а монстра, зарабатывающего на них, желательно бы самого отправить за решетку. Действуем по закону. Отрабатывает полиция и Севприроднадзор на месте. Подключилась и прокуратура города. Есть человек — дрессировщик из дельфинария Коктебеля, она работала именно с этими дельфинами. Утром 3 ноября вместе со специалистами Севприроднадзора, Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя она выйдет в море, чтобы попытаться найти афалин. Есть надежда, что дельфины ее узнают, отзовутся на ее звуковые сигналы и подплывут к лодке», — написал Развозжаев в Telegram.

Глава Севастополя добавил, что дельфинов планируют аккуратно поймать в сети, поднять на лодку и на спецтранспорте доставить в дельфинарий Коктебеля.

«Специалисты говорят, что дельфины погибнут в открытом море. Они привыкли к абсолютно другим условиям, поэтому не должны уплыть далеко и будут держаться ближе к берегу, где вода теплее. Ситуация безусловно сложная, но шансы, спасти дельфинов есть», — добавил губернатор Севастополя.

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