В Севастополе возбудили дело о выброшенных в море дрессированных дельфинах

Кадр из видео t.me/razvozhaev

Уголовное дело возбудили в ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя.

По предварительным данным, 2 ноября на пляже «Аквамарин» директор частного дельфинария Flipper выпустил в море 4 дельфинов: 2 самцов и 2 самок. Дельфинов он взял в аренду для нужд дельфинария у ООО «Биологическая станция». По словам хозяина дельфинария, животные ему принадлежат с 2012 года. При этом жившие длительное время в дельфинарии животные не приспособлены к жизни в дикой среде обитания, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

В ведомстве добавили, что ранее природоохранная прокуратура уже проводила проверку законности работы дельфинария Flipper. Выявили нарушения, касающиеся отсутствия необходимых сопроводительных документов на корма для животных. Руководителю дельфинария внесли представление, по результатам рассмотрения которого нарушения были устранены.

По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, на поиски животных 3 ноября около 7:00 в море вышло судно со специалистами.

«Пока наши специалисты увидели только одного дельфина. Непонятно дикая афалина это или «наш» дельфин. Приблизиться к нему не удалось. Поиски продолжаются. На месте работает Севприроднадзор, Центр обеспечения гражданской защиты Севастополя, специалисты дельфинария из Коктебеля. Вся операция проходит под контролем территориального отделения Росприроднадзора», — написал Развозжаев в своем Telegram-канале.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила в своем Telegram-канале о том, что шансы найти дельфинов малы.

«Скажу честно, шансы невысоки. Наши вчерашние надежды, что удастся выловить хотя бы двух дельфинов, которые прибились к берегу, не оправдались», — написала глава ведомства.

По факту жестокого обращения с животными возбудили уголовное дело. Полицейские осмотрели дельфинарий, где содержались животные, для установления возможных дополнительных фактов жестокого обращения с ними. Назначили криминалистические экспертизы, проводятся следственные мероприятия, сообщает пресс-служба ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крыму пытаются спасти 4 погибающих в море дельфинов, которых выбросил хозяин дельфинария. По словам Радионовой, животные чипированные, что может облегчить их поиски в море.