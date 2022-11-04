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В Севастополе обнаружили двух мертвых дельфинов

Происшествия
04.11.2022 10:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sevastopole-obnaruzhili-dvuh-mertvyh-delfinov
В Севастополе обнаружили двух мертвых дельфинов
Кадр из видео t.me/razvozhaev

Сообщение о двух погибших дельфинах поступило в полицию Севастополя 4 ноября. В настоящее время не установлено, те ли это дельфины, которых выбросил владелец дельфинария Flipper.

На место обнаружения трупов животных направилась оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району.

«В полицию города поступило сообщение об обнаружении двух мертвых дельфинов. Следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району выдвинулась на место происшествия с целью установления принадлежности обнаруженных трупов дельфинов к дельфинарию Flipper», — сообщает пресс-служба полиции Севастополя в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крыму спасают дрессированных дельфинов, которых выбросил в море хозяин дельфинария. Возбуждено уголовное дело. У владельца дельфинария изъяли 7 морских котиков.

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