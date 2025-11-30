Встречайте радио «Кубань» на 99,4 МГц: для тех, кто не боится быть настоящим

Между цитатами одного из изобретателей радиовещания Гульермо Маркони — «Этот новый вид связи может принести кое-какую пользу» — и знаменитого русского писателя Максима Горького — «Радио, одно из величайших открытий науки, одна из тайн, вырванная ею у притворно безгласной природы» — прошло меньше 30 лет. Но за это время эфир стал не просто «пользой», а живой нитью между людьми, их воспоминаниями, дорогами и даже кастрюлями на кухне. А с 1 декабря 2025 года с появлением в Краснодаре радио «Кубань» эта нить станет ещё прочнее.

И да, это не просто «ещё одно радио». В регионе, где эфир плотно заселен более чем 25 станциями, «Кубань» делает ставку не на громкость, а на глубину.