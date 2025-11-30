В Краснодаре на частоте 99,4 МГц стартовало вещание нового радиоканала «Кубань».
Встречайте радио «Кубань» на 99,4 МГц: для тех, кто не боится быть настоящим
Между цитатами одного из изобретателей радиовещания Гульермо Маркони — «Этот новый вид связи может принести кое-какую пользу» — и знаменитого русского писателя Максима Горького — «Радио, одно из величайших открытий науки, одна из тайн, вырванная ею у притворно безгласной природы» — прошло меньше 30 лет. Но за это время эфир стал не просто «пользой», а живой нитью между людьми, их воспоминаниями, дорогами и даже кастрюлями на кухне. А с 1 декабря 2025 года с появлением в Краснодаре радио «Кубань» эта нить станет ещё прочнее.
И да, это не просто «ещё одно радио». В регионе, где эфир плотно заселен более чем 25 станциями, «Кубань» делает ставку не на громкость, а на глубину.
Радио о настоящих людях
Слоган новой эфирной волны — «Радио о настоящих людях» — звучит не как рекламное клише, а как вызов: быть честным с самим собой, с Родиной, с семьёй и… даже с казаном на огне.
Интересно, что само название нового радио — не плод креативной бури журналистов и маркетологов. Как признались создатели проекта, идею назвать станцию именно «Кубань» подсказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«С того момента, как первоначальная заявка на новую частоту ушла в Москву, нас поддерживала нынешний гендиректор холдинга Анна Минькова, которая на тот момент была заместителем главы региона. И, конечно, коллектив приложил колоссальные усилия, чтобы всё получилось», — поделился главный редактор радиостанции Юрий Степанов.
По его словам, название «Кубань» — это не просто география, а символ принадлежности к земле, истории и народу.
Генеральный директор медиагруппы «Кубань 24» Анна Минькова отмечает жесткость конкуренции, с которой с самого начала пришлось столкнуться новой радиоволне:
«Мы исходили из того, что Краснодар — мегаполис, и немалое количество мощных федеральных медиахолдингов боролось за эту частоту. Добыть её было, скажу прямо, непросто. Но «Кубань-24» — это серьёзный бренд, известный далеко за пределами нашего региона. И у нас родилась концепция, которая смогла несмотря на жёсткую конкуренцию не просто пройти отбор, а победить».
100% русскоязычная музыка
Победа эта — не формальная. Она в том, что в эфире «Кубань» (это редчайший случай) не будет фоновой «попсы», клубной электроники или англоязычных хитов. Только 100% русскоязычная музыка — от «Кино» и Газманова до современного шансона и фольклорных мотивов в новой аранжировке. Мало того, в течение всего дня в радиоэфире выходит рубрика «Песни, рождённые здесь». В ней не только поют исключительно кубанские музыкальные артисты, но ещё и немного рассказывают о своих коллективах или о себе.
Руководитель дирекции радиовещания «Кубань 24» Ольга Киппель добавляет:
«Когда мы анализировали рынок, поняли: в Краснодарском крае радиоэфиром обделена целая аудитория — люди, которые ценят историю, краеведение, публицистику. В основном это мужчины 35–40+, с высоким чувством гражданской ответственности. Но это, конечно, не значит, что женщины, слушающие радио «Кубань» рядом с ними, будут скучать. Современные женщины — сильные, целеустремлённые, и они тоже ищут содержательный контент».
Такой разный контент
И действительно — кто откажется от программы «Есть? Есть!», в которой замдиректора медиахолдинга и кулинарный блогер Святослав Касавченко делится не только рецептами, но и воспоминаниями о бабушкиных пирогах и маминых борщах?
«Еда — это про удовольствие, про радость и полноту вкусов, про мир вокруг нас и мир в нашей душе. Даже разговор о еде может сделать человека более счастливым. Пробудить в нас отнюдь не худшие желания. Я надеюсь добавить слушателям счастья», — говорит он.
И именно с этой программы 1 декабря в 7:00 начался новый день для всех, кто «в пути» — от жизненной дороги до поездки к морю.
А уж если вы не представляете жизни без автомобиля, то вас точно зацепит «Рома у руля» от телеведущего Романа Мокропуло.
«Буду рассказывать не только про запчасти и замену масло, но и про мифы, которые окружают автопром. И да, это будет интересно и леди на красной «электропузотерке», и брутальному дальнобойщику на красном «КамАЗе», — обещает автор.
Футбольные фанаты получат «В девятку» — программу от Максима Герасина, где свой «радиомяч» он посылает не просто в ворота, а прямо в суть дела. С помощью гостей — от самых юных спортсменов до сносивших немало шипованных бутс именитых мастеров.
А любители истории (той, что из учебников, и той, что передают из уст в уста) услышат голоса Кубани в проектах «Кубанские ведомости», «Учебник истории. Параграф №», «Кубанские казаки» и «Сказки народов Кубани» — ведь регион населяют представители более 150 народностей, и у каждой — своя история и свои легенды.
Особое место в эфире займёт программа «Жили-пели» — цикл рассказов о быте, обычаях и традициях. Придумал её известный теле- и радиоведущий Алексей Власов, но в эфире будет звучать голос его коллеги Михаила Молчанова, которого зрители телеканала «Кубань 24» знают по программе «Махнем отдохнем!»
Алексей усмехается:
«Я пробовал начитывать свой текст, но получилось слишком по-новостийному, сказалась многолетняя профдеформация. А Миша сделал это более мягко, как и задумывалось».
Создаём сообщество
«Мы создаём не просто радио — мы создаём сообщество», — уверена Анна Минькова.
И это не пустой лозунг. В планах — охватить вещанием нового радио крупные города края, а потом весь регион. Наши земляки смогут звонить, писать, предлагать темы — пока Кубань будет слушать «Кубань», мы будем прислушиваться.
К слову, радио будет доступно не только в эфире, но и онлайн — на сайте kuban.fm. По словам главреда радиостанции Юрия Степанова, это уникальный случай, когда удалось увести у конкурентов столь популярное доменное имя.
Если перефразировать слова Максима Горького, про радио, как «тайну, вырванную у природы», то можно смело сказать, что с 1 декабря 2025 года в Краснодаре, эти, скорее уже не тайны, а секреты, голосами земли, семьи и памяти будет раскрывать радио «Кубань».
Настройтесь на 99,4 МГц 1 декабря — и не переключайтесь, ведь настоящие люди уже в эфире!