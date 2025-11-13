Восстановить подачу воды в Новороссийске планируют к вечеру 13 ноября

В городе-герое полностью устранили крупную коммунальную аварию, которая вызвала огромный фонтан, затопивший несколько улиц.

Сейчас специалисты восстанавливают подачу воды. По данным муниципального водоканала, водоснабжение восстановили на 70%. Сейчас перебои с водой сохраняются в Приморском районе.

Ожидается, что в штатном режиме система заработает уже к вечеру, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за порыва трубопровода на улице Пограничной из-под земли забил огромный фонтан высотой около 10 м. В результате оказались подтоплены несколько соседних улиц, а жители города остались без водоснабжения.

Прорвало водовод первой очереди ТГВ диаметром 720 мм. Подача воды в городе была сокращена с 4,6 до 3 тыс. куб. м в час. На ветке водопровода перекрыли подачу воды, после чего начали земляные работы для установления размера поврежденного участка и его последующей замены. Полностью восстановить водоснабжение планировалось утром 13 ноября.

Сотрудники городской администрации обследовали жилые дома возле места аварии. В одном из домовладений обнаружили подтеки на стенах и потолке, подтопленный двор. Бытовая техника, одежда и электроприборы остались целыми. Серьезных повреждений, которые мешали бы проживанию, не зафиксировано. На втором поврежденном участке водный поток разрушил подпорную стену бетонного ограждения.

По состоянию на 22:30 аварию почти устранили и приступили к наполнению системы водой. В 23:00 специалисты водоканала завершили монтаж аварийного участка.

