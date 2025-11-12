Полностью восстановить водоснабжение в Новороссийске планируют утром 13 ноября

Повреждение трубы произошло 12 ноября в 9:05 между Троицким водоводом и резервуаром чистой воды.

Восстановительные работы планируют закончить до 22:00. При этом выход на стабильный режим подачи воды ожидается в первой половине дня 13 ноября.

По словам замминистра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Юрия Клесова, население обеспечено водоснабжением со сниженным давлением. С 18:00 вода будет подаваться по графикам.

«В рамках программы комплексного развития территорий проектирование капремонта водовода запланировано на 2026 год, а замена – в 2027 году», — цитирует Юрия Клесова оперативный штаб Краснодарского края.

Чтобы начать работы, необходимо было выждать полного перекрытия водоснабжения — остаточное давление в системе продолжало давать сильный напор воды, который спал только спустя время. Около 13:00 специалисты вскрыли аварийный участок, к 14:00 поврежденный участок трубы практически полностью демонтировали. На место проведения работ доставили новую трубу, сообщает «Водоканал Новороссийска».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за порыва трубопровода на улице Пограничной из-под земли забил огромный фонтан высотой около 10 м. В результате оказались подтоплены несколько соседних улиц, а жители города остались без водоснабжения.

Прорвало водовод первой очереди ТГВ диаметром 720 мм. Подача воды в городе сокращена с 4,6 до 3 тыс. куб. м в час. Это нужно, чтобы локализовать аварию. На ветке водопровода перекрыли подачу воды, после чего начали земляные работы для установления размера поврежденного участка и его последующей замены.

