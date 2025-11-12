Огромный фонтан забил из-под земли в Новороссийске, жители остались без воды

Крупная коммунальная авария в городе-герое произошла утром 12 ноября.

Видео с улицы Пограничной выложили в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что из земли бьет огромный фонтан высотой около 10 м. В результате оказались подтоплены несколько соседних улиц, а жители города остались без водоснабжения.

Работы по ремонту водовода продлятся до 20:00. Воду будут подвозить в автоцистернах по заявкам местных жителей. Чрезвычайная ситуация не прогнозируется, по окончании работ водоснабжение будет восстановлено, сообщает пресс-служба МЦУ Новороссийска.

На место аварии выехал глава города-героя Андрей Кравченко. Он сообщил, что аварийная бригада уже приступила к устранению утечки.

«Подробную информацию о сроках возобновления водоснабжения и завершения ремонтных работ сообщу позже», — написал Кравченко в Telegram.

Подача воды в городе сокращена с 4,6 до 3 тыс. куб. м в час. Это нужно, чтобы локализовать аварию. Этот участок водовода будут менять — проектирование запланировано на 2026 год.

