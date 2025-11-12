Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Огромный фонтан забил из-под земли в Новороссийске, жители остались без воды

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ogromnyj-fontan-zabil-iz-pod-zemli-v-novorossijske-zhiteli-ostalis-bez-vody
Огромный фонтан забил из-под земли в Новороссийске, жители остались без воды
Фото t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Крупная коммунальная авария в городе-герое произошла утром 12 ноября.

Видео с улицы Пограничной выложили в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что из земли бьет огромный фонтан высотой около 10 м. В результате оказались подтоплены несколько соседних улиц, а жители города остались без водоснабжения.

Работы по ремонту водовода продлятся до 20:00. Воду будут подвозить в автоцистернах по заявкам местных жителей. Чрезвычайная ситуация не прогнозируется, по окончании работ водоснабжение будет восстановлено, сообщает пресс-служба МЦУ Новороссийска. 

На место аварии выехал глава города-героя Андрей Кравченко. Он сообщил, что аварийная бригада уже приступила к устранению утечки. 

«Подробную информацию о сроках возобновления водоснабжения и завершения ремонтных работ сообщу позже», — написал Кравченко в Telegram. 

Подача воды в городе сокращена с 4,6 до 3 тыс. куб. м в час. Это нужно, чтобы локализовать аварию.  Этот участок водовода будут менять — проектирование запланировано на 2026 год.

Читайте также: в ЕДДС Краснодара рассказали, где 12 ноября отключат свет и воду.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях