Без воды из-за коммунальной аварии остались 345 тыс. жителей Новороссийска

Крупная коммунальная авария на улице Пограничной произошла утром 12 ноября.

По словам главы Новороссийска Андрея Кравченко, прорвало водовод первой очереди ТГВ диаметром 720 мм. На месте работают две аварийные бригады и четыре единицы спецтехники.

На ветке водопровода перекрыли подачу воды, после чего начали земляные работы для установления размера поврежденного участка и его последующей замены.

Во время устранения аварии объем подачи воды снизят до 3 тыс. куб. м. Вечером жителям возобновят водоснабжение. Спасатели обследуют дома, расположенные недалеко от водовода. В результате аварии несколько частных домовладений затопило, жителям предложили помощь в откачке воды.

Сотрудники администрации начали подомовые обходы. Также есть информация о повреждении одного автомобиля.

«После оформления необходимых документов собственник сможет взыскать с МУП «Водоканал» компенсацию за причиненный материальный ущерб», — написал глава Новороссийска в Telegram.

По состоянию на 12:06, на месте аварии работают экскаватор и два самосвала. Предположительно, работы завершат к полуночи. Для обеспечения жителей водой подготовили четыре водовозки. Вечерняя подача воды планируется с 18:00 до 21:00, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал города Новороссийска».

Ход выполнения работ и восстановление прав граждан контролирует прокуратура города, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24»,очевидцы выложили видео с улицы Пограничной в соцсетях. На кадрах видно, что из земли бьет огромный фонтан высотой около 10 м. В результате аварии подтопило несколько соседних улиц, а жители города остались без водоснабжения.

