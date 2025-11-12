В Новороссийске коммунальщики заменили участок поврежденного водовода

Повреждение трубы между Троицким водоводом и резервуаром чистой воды произошло 12 ноября в 9:05 на улице Пограничной.

По словам главы Новороссийска Андрея Кравченко, специалисты уже заменили поврежденный участок трубопровода и приступили к сварочным работам. После их окончания планируют промыть, опрессовать и заполнить систему водоснабжения. Работы идут согласно графику.

Также сотрудники городской администрации обследовали жилые дома возле места аварии. В одном из домовладений обнаружили подтеки на стенах и потолке, подтопленный двор. Бытовая техника, одежда и электроприборы остались целыми. Серьезных повреждений, которые мешали бы проживанию, не зафиксировано, уточнил мэр.

На втором пострадавшем участке водный поток разрушил подпорную стену бетонного ограждения.

«Для помощи жителям в уборке выделим бункер-накопитель и волонтеров», — написал Кравченко в Telegram.

Он добавил, что дополнительная информация будет публиковаться на канале его заместителя Рафаэля Беглярова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за порыва трубопровода на улице Пограничной из-под земли забил огромный фонтан высотой около 10 м. В результате оказались подтоплены несколько соседних улиц, а жители города остались без водоснабжения.

Прорвало водовод первой очереди ТГВ диаметром 720 мм. Подача воды в городе была сокращена с 4,6 до 3 тыс. куб. м в час. На ветке водопровода перекрыли подачу воды, после чего начали земляные работы для установления размера поврежденного участка и его последующей замены. Полностью восстановить водоснабжение планируют утром 13 ноября.

