Военкора Поддубного выписали из больницы после ранения в Курской области

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного после атаки дрона ВСУ 7 августа доставили на лечение в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.

По данным на 13 сентября, военкора Евгения Поддубного выписали из больницы, сообщает РИА «Новости».

Выписку Поддубного подтвердила и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Женю Поддубного выписали. Спасибо, Господи! А они говорят, чудес не бывает», — написала журналистка в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 7 августа в Курской области украинский дрон атаковал автомобиль съемочной группы Евгения Поддубного.

Поддубного доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи сообщили, что у него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Позже военный корреспондент пришел в сознание и поделился подробностями произошедшего.

Также Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения находящегося в больнице военкора Поддубного.