Сообщения о смерти военкора ВГТРК Поддубного оказались преждевременными

Ряд Telegram-каналов и СМИ вечером 7 августа опубликовали сообщение о гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области. Сообщения о смерти оказались преждевременными.

В 22:56 о судьбе своего журналиста наконец-то сообщил официальный Telegram-канал программы «Вести»: «Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице».

Политик Олег Царев опроверг свое раннее сообщение и написал, что Евгений Поддубный получил ожоги и травму головы, но выжил.

«Женя точно жив! Ожоги и травма головы! Подтвердили из приемной губернатора Курской области. Слава Богу! Будет теперь долго жить», — написал политик Олег Царев в Telegram.

Ранее сообщения о смерти военкора удалил РТ. Кроме того, в сети появились кадры очевидцев, на которых, как утверждается, запечатлен момент госпитализации Евгения Поддубного в больницу. Сообщается, что у военкора ожоги спины и травма головы.

Телеканал «Звезда» также сообщил о том, что Поддубный находится в медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь.

«Поддубный жив — информацию подтвердили нам в Курской областной больнице. Сейчас журналист получает необходимую помощь. Он находится в крайне тяжелом состоянии. Медики делают все, чтобы сохранить жизнь военкора», — сообщает «Звезда».

ДОПОЛНЕНИЕ: Исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что Евгений Поддубный пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в больнице Курска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в СМИ сообщали, что автомобиль съемочной группы Поддубного атаковал украинский дрон. Первым о возможной гибели военкора написал в своих соцсетях депутат Госдумы Михаил Делягин, который затем удалил эту информацию.