СМИ: военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный погиб в Курской области

О гибели военного репортера ВГТРК Евгения Поддубного стало известно вечером 7 августа.

Первым о гибели военкора написал в своих соцсетях депутат Госдумы Михаил Делягин.

«Сообщают, что погиб журналист Евгений Поддубный», — написал Делягин.

Почти сразу он удалил пост, заменив его фразой «Пусть сообщат официально». После о смерти журналиста начали написали несколько Telegram-каналов военкоров. Так в 21:07 в ТКГ «МИГ России» вышел пост с подтверждением.

«Подтверждаем информацию о гибели военкора Евгения Поддубного. Уже точно. Большая утрата. Царствия небесного!», — пишет «МИГ России».

После информацию опубликовали Telegram-каналы НТВ и RT. Также гибель военкорра подтвердил со ссылкой на источники в ВГТРК политик Олег Царев.

Позже появились сообщения, что автомобиль съемочной группы Поддубного атаковал украинский дрон. Корреспондент рассказывал об обстановке в городе Суджа, где сегодня шли бои с террористами ВСУ, проникшими на территорию Курской области.

Последняя публикация в Telegram-канале Поддубного была опубликована примерно за час до трагического известия. В ней военкор показал видео с БМП «Stryker».

«Новое свидетельство военных преступлений боевиков ВСУ. Экипаж БМП «Stryker», такие машины есть на вооружении 22 бригады киевского режима, расстрелял гражданский автомобиль в приграничной деревне Зеленый Шлях, что недалеко от Суджи», — написал Поддубный.

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