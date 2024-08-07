Путин назвал атаку на Курскую область «масштабной провокацией киевского режима»

Украинские войска атаковали территорию Курской области утром 6 августа. Президент Владимир Путин 7 августа начал совещание с членами Правительства РФ с обсуждения боев под Курском.

Глава государства назвал происходящее «масштабной провокацией киевского режима».

«Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. Сразу же после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств, Министерством обороны, Генеральным штабом, ФСБ, имею в виду пограничное направление деятельности Федеральной службы безопасности. Заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области», — сказал Путин.

Он также сообщил, что провел беседу с и. о. губернатора Курской области Алексеем Смирновым. По итогам этого разговора ряд гражданских ведомств получили поручения по оказанию помощи жителям области.

Также Путин дал поручение членам правительства безотлагательно заняться этими вопросами.

Координировать эту работу на первом этапе Путин назначил первого зампредседателя правительства Дениса Мантурова, сообщает пресс-служба Кремля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 7 августа подразделения ВС РФ и пограничные органы ФСБ России уничтожали формирования ВСУ на территории Курской области. Российские войска не допустили продвижение сил противника вглубь Курской области. Противник потерял 260 человек и 50 единиц бронетехники.