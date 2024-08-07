Украинские войска атаковали территорию Курской области утром 6 августа. В приграничной зоне на территории региона уже более суток продолжаются ожесточенные бои.

В течение всей ночи подразделения Вооруженных Сил РФ и пограничные органы ФСБ России уничтожали формирования ВСУ на территории Курской области. Удары наносили: ракетные войска, авиация и артиллерия.

Группировка российских войск не допустила продвижение сил противника вглубь Курской области. Резервам ВСУ нанесли поражение в населенных пунктах Сумской области: Журавка, Беловоды, Корчаковка, Павловка, Басовка, Юнаковка, Кияница, Новая Сечь и Городище.

В результате активных боев в приграничной территории Курской области украинская армия потеряла 260 человек и 50 единиц бронетехники, среди которой: 8 бронетранспортеров, 7 танков, 31 боевая бронированная машина и три боевых машины пехоты.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

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