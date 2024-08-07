Бойцы ВС РФ применили новый беспилотник с искусственным интеллектом в зоне СВО

Российские военнослужащие Южной группировки войск поразили боевиков ВСУ новым беспилотником «Молния».

Этот БПЛА оснащен искусственным интеллектом. Он относится к разряду ударных и оснащен улучшенным аккумулятором.

По данным Минобороны, сбить «Молнию» трудно. Даже с простреленными крыльями беспилотник все равно долетает до цели. При этом, по словам участников спецоперации, аппарат прост в сборке и управлении.

— У нас с этим беспилотником было уже 10 вылетов, 9 — в цель.

С помощью «Молнии» российские военнослужащие нанесли удары по противнику, уничтожив огневые позиции, бронированную и автомобильную технику на Донецком направлении.

Кроме того, бойцы Южной группировки войск с помощью БПЛА уничтожили технику украинской аэромобильной бригады на северском направлении и поразили позиции механизированной бригады ВСУ в районе поселка Спорного.

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