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Пограничники не допустили прорыва ВСУ в Курскую область

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pogranichniki-ne-dopustili-proryva-vsu-v-kurskuyu-oblast
Пограничники не допустили прорыва ВСУ в Курскую область
Фото пресс-службы Южного военного округа

О попытках Вооруженных сил Украины зайти в Суджанский и Кореневский районы утром 6 августа сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы», — цитирует Смирнова RT.

Также врио губернатора Курской области предупредил о возможных ложных сообщениях со стороны провокаторов и призвал доверять лишь информации из официальных источников.

По данным на 10:03 6 августа, в Курской области действует предупреждение о ракетной опасности. Местных жителей призвали укрыться в помещениях.

Читайте также: в ночь на 3 августа в воздушном пространстве России силы ПВО уничтожили 75 беспилотников, в том числе по одному БПЛА в небе над Кубанью и Азовским морем.

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