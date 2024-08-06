Пограничники не допустили прорыва ВСУ в Курскую область

О попытках Вооруженных сил Украины зайти в Суджанский и Кореневский районы утром 6 августа сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы», — цитирует Смирнова RT.

Также врио губернатора Курской области предупредил о возможных ложных сообщениях со стороны провокаторов и призвал доверять лишь информации из официальных источников.

По данным на 10:03 6 августа, в Курской области действует предупреждение о ракетной опасности. Местных жителей призвали укрыться в помещениях.

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