В ночь на 3 августа над территорией России силы ПВО сбили 75 беспилотников

Над Краснодарским краем и Азовским морем уничтожено по одному беспилотному летательному аппарату.

Всего в течение ночи на 3 августа попыткам атаки с применением БПЛА подверглись семь российских регионов.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской областью, восемь над Курской, девять над Белгородской, 17 над Орловской, два над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 2 августа украинские беспилотники атаковали объекты на территории Кубани. Незначительно была повреждена электроподстанция в Тихорецком районе. Обломки БПЛА рухнули на частный дома в Староминском районе.