После атаки украинских БПЛА повреждена электроподстанция в Тихорецком районе

Вооруженные силы Украины атаковали Краснодарский край при помощи беспилотников в ночь на 2 августа.

Ситуацию прокомментировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Сегодня ночью в очередной раз киевский режим пытался атаковать гражданскую инфраструктуру края. Благодаря оперативным действиям наших военных никто не пострадал», — написал глава региона в Telegram.

Кондратьев уточнил, что в результате атаки украинских беспилотников незначительно повреждена электоподстанция в Тихорецком районе. При этом, все оборудование работает штатно. Свет есть в жилых домах и социальных объектах муниципалитета.

Губернатор добавил, что обломки БПЛА рухнули на частный дома в Староминском районе. Всех жильцов вовремя эвакуировали. Сейчас специалисты обследуют поврежденное имущество.

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