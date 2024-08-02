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Четыре украинских беспилотника сбили над Краснодарским краем в ночь на 2 августа

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetyre-ukrainskih-bespilotnika-sbili-nad-krasnodarskim-kraem-v-noch-na-2-avgusta
Четыре украинских беспилотника сбили над Краснодарским краем в ночь на 2 августа
Фото t.me/krasnoarm_admin

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины снова попытались атаковать объекты на территории РФ при помощи БПЛА.

Дежурные средства ПВО обнаружили и перехватили над территорий Краснодарского края четыре украинских беспилотника.

Еще два БПЛА противника уничтожили в Курской области, сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Читайте также: беспилотник ВСУ взорвался и упал на дом в Краснодарском крае. Инцидент произошел 2 августа около 1:20 в хуторе Ясени Староминского района.

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