Беспилотник ВСУ взорвался и упал на дом в Краснодарском крае

Инцидент произошел 2 августа около 1:20 в хуторе Ясени Староминского района.

В службу «112» позвонил местный житель и сообщил о том, что в результате взрыва и падения неустановленного беспилотника был поврежден сарай, а также стекла в окнах жилого дома. В результате падения БПЛА никто не пострадал.

Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место и оцепили территорию, где рухнул беспилотник. В гостиницу станицы Староминской эвакуировали 8 местных жителей до обследования участка падения.

В 4:30 загорелся дом. Сотрудники МЧС за короткое время ликвидировали пожар. В результате возгорания никто не пострадал — жильцов дома переселили в гостиницу еще до пожара.

Жильцам пострадавшего дома окажут помощь в ремонте, сообщил глава Староминского района в своем Telegram-канале.

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