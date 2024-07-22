Пожар разгорелся на территории Туапсинского НПЗ из-за обломков беспилотника

Рано утром 22 июля ВС Украины пытались атаковать гражданскую инфраструктуру Туапсе беспилотниками.

В результате падения обломков одного из БПЛА повреждена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сейчас специалисты тушат пожар на площади 50 кв. м. На месте работают 91 человек и 31 единица техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Возгорание полностью потушили в 8:01, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», украинские беспилотники 22 июля около 3:00 атаковали Туапсе. Всего на юге России силы ПВО сбили более 70 БПЛА.