Беспилотники атаковали Туапсе около трех часов ночи

В ночь на 22 июля с 03:17 до 04:20 силами ПВО отражена атака дронов на гражданские объекты Краснодарского края.

Всего в небе над Туапсе уничтожили восемь дронов. По состоянию на 5:00 повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружено, пострадавших нет.

«Обследование территории продолжается. Все оперативные службы были своевременно оповещены и продолжают работу», — написал глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram.

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