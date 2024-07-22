Беспилотники атаковали Туапсе около трех часов ночи
Происшествия
22.07.2024 06:03
В ночь на 22 июля с 03:17 до 04:20 силами ПВО отражена атака дронов на гражданские объекты Краснодарского края.
Всего в небе над Туапсе уничтожили восемь дронов. По состоянию на 5:00 повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружено, пострадавших нет.
«Обследование территории продолжается. Все оперативные службы были своевременно оповещены и продолжают работу», — написал глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram.
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