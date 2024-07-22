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Силы ПВО ночью уничтожили более 70 беспилотников на юге России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/sily-pvo-nochyu-unichtozhili-bolee-70-bespilotnikov-na-yuge-rossii
Силы ПВО ночью уничтожили более 70 беспилотников на юге России
Фото t.me/mod_russia

Вооруженные силы Украины в ночь на 22 июля вновь попытались атаковать территорию России при помощи БПЛА.

Дежурные силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией Краснодарского края, над акваториями Черного и Азовского морей — еще 17 БПЛА.

Кроме того, 47 беспилотников уничтожили над Ростовской областью, по одному — над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22 июля около 3:00 украинские беспилотники атаковали Туапсе. Повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружили, пострадавших нет.

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