Силы ПВО ночью уничтожили более 70 беспилотников на юге России

Вооруженные силы Украины в ночь на 22 июля вновь попытались атаковать территорию России при помощи БПЛА.

Дежурные силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией Краснодарского края, над акваториями Черного и Азовского морей — еще 17 БПЛА.

Кроме того, 47 беспилотников уничтожили над Ростовской областью, по одному — над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22 июля около 3:00 украинские беспилотники атаковали Туапсе. Повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружили, пострадавших нет.