Путин по телефону поздравил военкора Поддубного с днем рождения

Журналист и военный корреспондент Евгений Поддубный родился 22 августа 1983 года в Белгороде. Сегодня ему исполнился 41 год.

Президент Владимир Путин позвонил военному корреспонденту Евгению Поддубному, который сейчас находится в больнице. Журналист в начале августа получил серьезное ранение в Курской области в результате атаки украинского беспилотника на его машину.

Глава государства поздравил военкора с днем рождения, пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе, сообщает пресс-служба Кремля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», военного корреспондента Евгения Поддубного серьезно ранили вечером 7 августа в Курской области. Ряд Telegram-каналов и СМИ даже сообщали о гибели журналиста.

Информацию о его смерти опровергли в тот же день. Поддубного доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. У него диагностировали сильный ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. Позже военный корреспондент пришел в сознание и рассказал о произошедшем.