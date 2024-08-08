Сильный ожог и травмы: стало известно о состоянии раненого военкора Поддубного

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный после атаки украинских военных 7 августа находится в тяжелом состоянии.

По данным телеканала «Россия 24», у Евгения Поддубного сильный ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Уточняется, что военный корреспондент сейчас находится в сознании и может говорить, пишет RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в СМИ сообщили о том, что вечером 7 августа автомобиль съемочной группы Поддубного атаковал украинский дрон. Ряд Telegram-каналов и СМИ опубликовали сообщение о гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного. Сообщения о смерти военкора оказались преждевременными.

Позже программа «Вести» сообщила о том, что военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области, он находится в областной больнице. Также в сети появились кадры очевидцев, на которых, как утверждается, запечатлен момент госпитализации Евгения Поддубного.