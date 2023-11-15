Водителю упавшей в реку Белую в Адыгее машины предъявили обвинение

Несчастный случай произошел ночью 13 ноября в станице Ханской. Там с обрыва в реку упал автомобиль, в котором ехала семья из пяти человек. Водитель был пьян.

В результате ДТП река унесла женщину и 10-летнего мальчика. Тело женщины нашли, ребенка еще ищут.

По данным на 17:00 15 ноября, поисковые работы по поиску ребенка приостановили в связи с наступлением темного времени суток. За день спасатели обследовали прибрежную линию и акваторию реки Белой вниз по течению. Утром 16 ноября поисковые работы продолжатся, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея в Telegram.

Совершившему ДТП жителю станицы Ханской предъявили обвинение по статье о нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двоих человек. Мужчину допросили. Вину в совершении преступления он признал, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», поздно ночью 13 ноября семья из 5 человек возвращалась домой в автомобиле Chevrolet Niva. Мужчина выпил, а потом сел за руль и не справился с управлением. Машина съехала в реку с обрыва. Три человека смогли самостоятельно выбрались на берег — это сам водитель и двое несовершеннолетних. 34-летнюю пассажирку и ее 10-летнего сына унесло бурным течением.

Машину с помощью троса около 1:00 14 ноября вытащили из реки, людей в ней не было. Днем 14 ноября нашли тело женщины. СК Адыгеи начал проверку по факту ДТП, а затем возбудил уголовное дело в отношении водителя.