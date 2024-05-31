Власти Новороссийска прокомментировали ситуацию с запертыми подвалами-укрытиями

После атаки беспилотников в ночь на 31 мая, жители Новороссийска возмутились запертыми на замок подвалами многоэтажных домов и укрытиями.

Замначальника управления городского хозяйства Новороссийска Сергей Коваленко объяснил, кто несет ответственность за доступ к укрытиям. Он напомнил, что укрытия не должны быть открыты постоянно — доступ к укрытиям должен обеспечиваться только с момента подачи сигнала «Внимание всем!» и до официальной отмены сигнала воздушной опасности.

«В остальной период двери в укрытия, подвалы многоквартирных домов должны быть закрыты на замок. Ключ для доступа в укрытие должен находиться у управляющей компании. Она должна сообщить контактный телефон ответственного сотрудника и точный адрес нахождения ключа. В многоквартирном доме данный ключ может и должен находиться у ответственного человека, который определен общим собранием собственников. Поэтому, если у вас такой человек не определен, мы рекомендуем провести собрание и назначить такого человека. Это очень важно, потому что мы сами должны вместе с вами позаботиться о безопасности. Чтобы доступ был обеспечен вовремя», — цитирует Коваленко МЦУ Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночь на 31 мая в Новороссийске из-за атаки беспилотников сработали сирены. Глава Новороссийска Андрей Кравченко призвал жителей города сохранять спокойствие и предпринять необходимые меры безопасности. Из-за атаки БПЛА временно перекрывали въезд и выезд из города на Владимировском посту. Об отмене воздушной тревоги в Новороссийске сообщили 31 мая в 2:12. Мэр Новороссийска сообщил, что атака с применением БПЛА самолетного типа была успешно отражена. По предварительным данным, повреждений нет.