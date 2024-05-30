Сигнал воздушной опасности отменили в Новороссийске

Об отмене воздушной тревоги в Новороссийске сообщили 31 мая в 2:12. Об этом написал в соцсетях мэр города-героя Андрей Кравченко.

«На территории Новороссийска отменен сигнал воздушной опасности», — написал Кравченко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 31 мая в Новороссийске из-за атаки беспилотников сработали сирены. Глава Новороссийска Андрей Кравченко призвал жителей города сохранять спокойствие и предпринять необходимые меры безопасности. Из-за атаки БПЛА временно перекрывали въезд и выезд из города на Владимировском посту.