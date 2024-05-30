В Новороссийске из-за атаки БПЛА перекрыли въезд и выезд из города

Об этом 31 мая в 2:06 сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

«На Владимировском посту перекрыт въезд и выезд из города», — написал Кравченко в Telegram.

О возобновлении движения сообщили в 2:11.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 31 мая в Новороссийске из-за атаки беспилотников сработали сирены. Глава Новороссийска Андрей Кравченко призвал жителей города сохранять спокойствие и предпринять необходимые меры безопасности.