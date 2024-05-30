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В Новороссийске из-за атаки БПЛА перекрыли въезд и выезд из города

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-iz-za-ataki-bpla-perekryli-vezd-i-vyezd-iz-goroda?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В Новороссийске из-за атаки БПЛА перекрыли въезд и выезд из города
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Об этом 31 мая в 2:06 сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

«На Владимировском посту перекрыт въезд и выезд из города», — написал Кравченко в Telegram.

О возобновлении движения сообщили в 2:11.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 31 мая в Новороссийске из-за атаки беспилотников сработали сирены. Глава Новороссийска Андрей Кравченко призвал жителей города сохранять спокойствие и предпринять необходимые меры безопасности.

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