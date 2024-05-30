В Новороссийске включили сирены из-за атаки беспилотников

Сирены в Новороссийске сработали в ночь на 31 мая из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города-героя Андрей Кравченко.

Глава Новороссийска призвал жителей города сохранять спокойствие и предпринять необходимые меры безопасности.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Атака беспилотников. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке). Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в моих соцсетях, на официальной странице администрации, Радио «Новая Россия» (104 ФМ), телеканал «Новороссийск» (22 кнопка у кабельных операторов)», — написал Кравченко в Telegram.

Он также попросил не снимать и не выкладывать в соцсети фото и видео работы ПВО. Также призвал не фотографировать и не публиковать фотографии БПЛА и его обломков, средств защиты объектов атаки, работы специальных и оперативных служб.

В 1:30 в МЦУ Новороссийска опровергли информацию об отмене воздушной тревоги.

«В чатах и СМИ начала распространяться информация об отмене воздушной угрозы! Это фейк! Уважаемые жители, просим доверять только проверенной информации!», — сообщает МЦУ Новороссийска.

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