ВСУ 30 мая пытались нанести удар по Крыму ракетами американского производства и дронами-камикадзе. БПЛА сбивали и над Краснодарским краем.

Восемь оперативно-тактических ракет уничтожено над Азовским морем, над Черным морем перехвачено столько же беспилотников. Они двигались к побережью Крымского полуострова.

Также ликвидировано два безэкипажных катера. Система ПВО работала всю ночь. Обломками сбитых ракет посекло два парома на Керченской переправе. Повреждения получила только техника, экипаж не пострадал.

Не спали и жители Темрюкского района. Они слышали мощные хлопки. ПВО продолжило свою работу, когда около 7:00 полетели новые дроны.

«В Темрюкском районе были перехвачены БПЛА. Один из обломков упал на трансформаторную подстанцию в станице Вышестеблиевской. Специалисты оценивают ущерб, нанесенный оборудованию. Кадры с места ЧП мы показать не можем из соображений безопасности», — сообщает специальный корреспондент Ваник Абраамян.

Кроме того, несколько раз пришлось перекрывать Крымский мост, из-за чего там возникла пробка. Но уже во второй половине дня движение наладили.

Атака киевского режима не удалась. ПВО сработала на отлично. Пострадавших нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пять украинских беспилотников уничтожили в небе над Краснодарским краем.