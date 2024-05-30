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Пять украинских беспилотников уничтожили в небе над Краснодарским краем

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyat-ukrainskih-bespilotnikov-unichtozhili-v-nebe-nad-krasnodarskim-kraem
Пять украинских беспилотников уничтожили в небе над Краснодарским краем
Фото baykartech.com

Украинские военные попытались атаковать Кубань при помощи беспилотных летательных аппаратов рано утром 30 мая.

Около 7:00 Вооруженные силы России заметили беспилотники противника, приближающиеся к объектам.

Дежурные средства ПВО уничтожили над Краснодарским краем 5 украинских БПЛА, сообщает Министерство обороны РФ.

Еще один украинский беспилотник в небе над Краснодарским краем уничтожили в 8:20.

Читайте также: над Черным и Азовским морями уничтожили 8 ракет ATACMS и 8 БПЛА ВСУ в ночь на 30 мая. Помимо этого, российские военные ночью обнаружили и уничтожили в Черном море два безэкипажных катера ВСУ, которые направлялись в сторону Крымского полуострова.

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