Украинские военные попытались атаковать Кубань при помощи беспилотных летательных аппаратов рано утром 30 мая.

Около 7:00 Вооруженные силы России заметили беспилотники противника, приближающиеся к объектам.

Дежурные средства ПВО уничтожили над Краснодарским краем 5 украинских БПЛА, сообщает Министерство обороны РФ.

Еще один украинский беспилотник в небе над Краснодарским краем уничтожили в 8:20.

Читайте также: над Черным и Азовским морями уничтожили 8 ракет ATACMS и 8 БПЛА ВСУ в ночь на 30 мая. Помимо этого, российские военные ночью обнаружили и уничтожили в Черном море два безэкипажных катера ВСУ, которые направлялись в сторону Крымского полуострова.