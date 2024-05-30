Пять украинских беспилотников уничтожили в небе над Краснодарским краем
Политика
30.05.2024 08:28
Украинские военные попытались атаковать Кубань при помощи беспилотных летательных аппаратов рано утром 30 мая.
Около 7:00 Вооруженные силы России заметили беспилотники противника, приближающиеся к объектам.
Дежурные средства ПВО уничтожили над Краснодарским краем 5 украинских БПЛА, сообщает Министерство обороны РФ.
Еще один украинский беспилотник в небе над Краснодарским краем уничтожили в 8:20.
Читайте также: над Черным и Азовским морями уничтожили 8 ракет ATACMS и 8 БПЛА ВСУ в ночь на 30 мая. Помимо этого, российские военные ночью обнаружили и уничтожили в Черном море два безэкипажных катера ВСУ, которые направлялись в сторону Крымского полуострова.