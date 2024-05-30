Над Черным и Азовским морями уничтожили 8 ракет ATACMS и 8 БПЛА ВСУ

Украинские военные снова попытались атаковать территорию России в ночь на 30 мая.

В течение прошедшей ночи силы ПВО ВС РФ уничтожили 8 тактических ракет ATACMS над акваторией Азовского моря и 8 беспилотников над акваторией Черного моря около побережья Крымского полуострова.

Помимо этого, российские военные ночью обнаружили и уничтожили в Черном море два безэкипажных катера ВСУ, которые направлялись в сторону Крымского полуострова, сообщает Министерство обороны РФ.

Читайте также: паромы на Керченской переправе получили повреждения после ночной атаки ВСУ в ночь на 30 мая. При отражении атаки противника на объекты транспортной инфраструктуры в Керчи обломки сбитых ракет упали на паромы. Повреждения получили железнодорожный и автомобильный паромы.