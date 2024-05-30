Паромы на Керченской переправе получили повреждения после ночной атаки ВСУ

В ночь на 30 мая украинские военные снова попытались атаковать территорию РФ.

При отражении атаки противника на объекты транспортной инфраструктуры в Керчи обломки сбитых ракет упали на паромы. Повреждения получили железнодорожный и автомобильный паромы.

В результате атаки ВСУ моряки и мирные жители Керчи не пострадали. Работу Керченской паромной переправы возобновят после оценки повреждений.

«Просим соблюдайте спокойствие и доверяйте только проверенной информации», — написал в Telegram министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

В связи с ракетной атакой ВСУ движение автомобилей на Крымском мосту временно перекрыли на 30 минут — с 1:00 до 1:30.

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