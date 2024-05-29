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Авиация ВС РФ уничтожила украинский катер в Черном море

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/aviatsiya-vs-rf-unichtozhila-ukrainskij-kater-v-chernom-more
Авиация ВС РФ уничтожила украинский катер в Черном море
Фото pxhere.com

Вооруженные силы Украины снова попытались атаковать территорию Россию вечером 29 мая.

В северо-западной части акватории Черного моря обнаружили безэкипажный катер ВМС Украины, который направлялся в сторону Крымского полуострова.

Морская авиация Черноморского флота уничтожила объект противника около 18:30, сообщает Министерство обороны РФ.

Читайте также: беспилотный летательный аппарат был уничтожен ПВО утром 29 мая над Армавиром. Утром 29 мая в армавирских социальных сетях появились видеоролики, на которых над городом пролетает неустановленный БПЛА самолетного типа с поршневым двигателем.

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