Авиация ВС РФ уничтожила украинский катер в Черном море

Вооруженные силы Украины снова попытались атаковать территорию Россию вечером 29 мая.

В северо-западной части акватории Черного моря обнаружили безэкипажный катер ВМС Украины, который направлялся в сторону Крымского полуострова.

Морская авиация Черноморского флота уничтожила объект противника около 18:30, сообщает Министерство обороны РФ.

Читайте также: беспилотный летательный аппарат был уничтожен ПВО утром 29 мая над Армавиром. Утром 29 мая в армавирских социальных сетях появились видеоролики, на которых над городом пролетает неустановленный БПЛА самолетного типа с поршневым двигателем.