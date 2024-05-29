Беспилотный летательный аппарат был уничтожен ПВО утром 29 мая над Армавиром

Утром 29 мая в армавирских социальных сетях появились видеоролики, на которых над городом пролетает неустановленный БПЛА самолетного типа с поршневым двигателем.

Дрон пролетел над одним из микрорайонов Армавира около 5:45. Местные жители сообщили в городских Telegram-пабликах о нескольких прозвучавших хлопках.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об уничтожении беспилотника над Армавиром. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

«Наши военные сегодня утром вновь пресекли попытку киевского режима совершить теракт на территории Краснодарского края. Над Армавиром силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Ведутся поиски места падения БПЛА, работают специальные службы», — написал глава Кубани в Telegram.

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