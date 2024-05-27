Кондратьев: обломки сбитых БПЛА повредили нежилое здание и деревья в Геленджике

Попытку атаки гражданских объектов на территории Геленджика с применением беспилотников киевский режим предпринял в ночь на 27 мая.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Кринице обломки БПЛА повредили нежилое здание, а в хуторе Джанхот дрон рухнул на деревья.

«Все БПЛА подавлены силами ПВО. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте падений работают оперативные и специальные службы», — написал Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 27 мая силы ПВО сбили 4 беспилотника над территорией Кубани.