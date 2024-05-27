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В ночь на 27 мая силы ПВО сбили 4 беспилотника над территорией Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-noch-na-27-maya-sily-pvo-sbili-4-bespilotnika-nad-territoriej-kubani?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В ночь на 27 мая силы ПВО сбили 4 беспилотника над территорией Кубани
Фото минобороны.рф

Силы ПВО в ночь на 27 мая отразили очередную попытку атаки украинских беспилотников по по объектам на территории Российской Федерации. В общей сложности было уничтожено и перехвачено 12 БПЛА.

Четыре беспилотника сбили над территорией Кубани. По одному БПЛА уничтожили над Брянской и Белгородской областями. Еще шесть беспилотников уничтожены и перехвачены над территорией Орловской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотник упал 25 мая в Тахтамукайском районе Адыгеи.

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