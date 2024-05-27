В ночь на 27 мая силы ПВО сбили 4 беспилотника над территорией Кубани
Происшествия
27.05.2024 07:59
Силы ПВО в ночь на 27 мая отразили очередную попытку атаки украинских беспилотников по по объектам на территории Российской Федерации. В общей сложности было уничтожено и перехвачено 12 БПЛА.
Четыре беспилотника сбили над территорией Кубани. По одному БПЛА уничтожили над Брянской и Белгородской областями. Еще шесть беспилотников уничтожены и перехвачены над территорией Орловской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотник упал 25 мая в Тахтамукайском районе Адыгеи.