Беспилотник упал в Тахтамукайском районе Адыгеи
Происшествия
25.05.2024 12:42
Об этом 25 мая сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.
Он рассказал, что беспилотный летательный аппарат упал в ауле Псейтук Тахтамукайского района.
«Никаких разрушений и пострадавших нет. На месте работают представители спецслужб и всех необходимых ведомств», — написал Кумпилов в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ВС РФ 24 мая уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в Черном море и три ракеты в Крыму.