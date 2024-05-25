Беспилотник упал в Тахтамукайском районе Адыгеи

Об этом 25 мая сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Он рассказал, что беспилотный летательный аппарат упал в ауле Псейтук Тахтамукайского района.

«Никаких разрушений и пострадавших нет. На месте работают представители спецслужб и всех необходимых ведомств», — написал Кумпилов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ВС РФ 24 мая уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в Черном море и три ракеты в Крыму.